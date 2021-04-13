شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 13 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها إعلان الأهلي إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا، وموعد علي معلول في العودة للتدريبات الجماعية، ومنح الفرصة للبدلاء في مباراة النصر.

يعانى فريق الأهلى، من غيابات كثيرة بسبب الظروف القهرية التى واجهها الفريق الأحمر من تعرض عدد من لاعبيه للإصابات المختلفة أو وقوعهم ضحايا لفيروس كورونا أو عدم الجاهزية الفنية.

ويواجه بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، أزمة بسبب كثرة الغيابات التى ضربت فريقه، خاصة قبل خوض مباراة مهمة ومصيرية بحجم قمة الدورى ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجارى.

ويغيب عن الأهلي كلا من على معلول وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة فى العضلة الخلفية ومحمد هانى وياسر إبراهيم للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ومحمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا وحمدى فتحى للإصابة بكسر فى ذراعه ومحمود كهربا لعدم الجاهزية الفنية وصعوبة لحاقه بمباراة القمة.

استقر المدير الفني للأهلي على منح الفرصة للاعبين البدلاء في مباراته ضد النصر بدور الـ32 لبطولة كأس مصر غدا الأربعاء، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري.

وينوي موسيماني الدفع بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين مثل علي لطفي وسعد سمير وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن ووليد سليمان ووالتر بواليا وطاهر محمد ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام مع ضم بعض اللاعبين الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وغيرهم من اللاعبين.