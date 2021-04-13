شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 13 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها إعلان الأهلي إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا، وموعد علي معلول في العودة للتدريبات الجماعية، ومنح الفرصة للبدلاء في مباراة النصر.
يعانى فريق الأهلى، من غيابات كثيرة بسبب الظروف القهرية التى واجهها الفريق الأحمر من تعرض عدد من لاعبيه للإصابات المختلفة أو وقوعهم ضحايا لفيروس كورونا أو عدم الجاهزية الفنية.
ويواجه بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، أزمة بسبب كثرة الغيابات التى ضربت فريقه، خاصة قبل خوض مباراة مهمة ومصيرية بحجم قمة الدورى ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجارى.
ويغيب عن الأهلي كلا من على معلول وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة فى العضلة الخلفية ومحمد هانى وياسر إبراهيم للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ومحمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا وحمدى فتحى للإصابة بكسر فى ذراعه ومحمود كهربا لعدم الجاهزية الفنية وصعوبة لحاقه بمباراة القمة.
استقر المدير الفني للأهلي على منح الفرصة للاعبين البدلاء في مباراته ضد النصر بدور الـ32 لبطولة كأس مصر غدا الأربعاء، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري.
وينوي موسيماني الدفع بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين مثل علي لطفي وسعد سمير وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن ووليد سليمان ووالتر بواليا وطاهر محمد ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام مع ضم بعض اللاعبين الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وغيرهم من اللاعبين.
يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحة طبية جديدة للكشف عن كورونا يوم الجمعة المقبل، للكشف عن فيروس كورونا بعدما جاءت نتيحة المسحة الأولى إيجابية، وتم عزل قائد الفريق الأحمر لحين تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وتلقى الجهاز الفني لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الأمس وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عودة علي معلول لاعب الفريق الأحمر ليست قريبة، مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج أسبوعين قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه ومن ثم المباريات الرسمية.
ويعاني علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتحديدا يوم 8 فبراير الماضي أي أكثر من شهرين ورغم ذلك لم يعد بسبب تجدد إصابته.
جاءت نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية إيجابية.
وأكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها الشناوى جاءت إيجابية ليخضع للعزل وبرتوكول العلاج من أعراض فيروس كورونا.
وقال شوقي أن الحارس سوف يكون تحت الملاحظة وسيتم خضوعه لمسحة جديدة بعد 48 ساعة للوقوف على حالته والنتيجة التى بناء عليها سيتقرر موقفه من المباريات المقبلة .