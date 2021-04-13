شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يخرجون من حسابات كارتيرون تمهيدا لرحيلهم عن الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، 5 لاعبين من حساباته خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل الخماسى فى كسب ثقة المدير الفنى خلال التدريبات، وحدد كارتيرون، 5 لاعبين بخلاف المعارين خارج الفريق الذين سيتم إعادة تقييمهم عقب نهاية الموسم.

اللاعبون الـ 5 هم محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد عبد السلام، ومحمد عواد، وحميد أحداد، وإسلام جابر، وإن كان الأخير سيحصل على فرصة أخيرة فى المباريات المتبقية من عمر الدورى، خاصة أن كارتيرون يثق فى إمكانياته، ولكنه يرى أن مستواه فى هبوط تدريجى منذ أن كان كارتيرون مديرا فنيا للزمالك فى ولايته الأولى.

وفى حالة عدم قدرة إسلام جابر على استعادة مستواه فإنه سيكمل الخماسى الراحلين عن الزمالك فى نهاية الموسم.

من ناحية أخرى، شدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على رغبته فى خوض مباراة الأهلي المقبلة، والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الدورى، وذلك فى ظل الأنباء التى ترددت عن وجود اتجاه بتأجيل المباراة.

وكشف كارتيرون، لمعاونيه خلال الاجتماع الذى عقده معهم عقب مباراة تونجيث السنغالى فى دورى أبطال إفريقيا، بأنه يرغب فى خوض القمة حتى لو بحكام مصريين وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة، مشددا على أن الغيابات التى يعانى منها الأهلى فى صفوفه كثيرة وستجعل كفة الزمالك هى الأرجح فى المباراة.

ويغيب عن صفوف الأهلى فى مباراة الزمالك، كل من ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول ومحمد الشناوي وأجايى وحمدى فتحى، فى المقابل فإن صفوف الزمالك تكاد تكون مكتملة قبل مباراة القمة وهو ما جعل كارتيرون يؤكد لمعاونيه أنه يرغب فى خوض المباراة ويتمنى عدم تأجيلها، واصفا المباراة بأنها سهلة على الزمالك وصعبة على الأهلى.