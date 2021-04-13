شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ الإسماعيلى بالذكرى 97 لتأسيسه: كل عام ومدرسة الدراويش دائما عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى الزمالك، بالذكرى 97 لتأسيس النادى الإسماعيلى، مؤكدا أن قلعة الدراويش اسم خالد وكبير، وتمتلك هوية مميزة وعظيمة فى صناعة تاريخها ونجومها بمواهب آثرت الجميع رغم الصعوبات.





ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عبر فيس بوك، فيديو يظهر الشعار الرسمى للدراويش، اتبعها بتعليق: "الإسماعيلى اسم خالد وقلعة رياضية كبيرة، تمتلك هوية مميزة وعظيمة فى صناعة تاريخها ونجومها بمواهب آثرت الجميع رغم الصعوبات".

وأضاف حساب القلعة البيضاء: "اليوم قد مر 97 عامًا بالتمام والكمال على إنشاء هذه المدرسة الكروية الممتعة، كل عام ومدرسة الدراويش دائمًا عظيمة".

ويحتفل النادى الإسماعيلى، أحد أعرق الأندية المصرية والإفريقية، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، بمرور 97 عاماً على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية، لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

وكان مقر النادى الإسماعيلى، الذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، هو مكان سوق الجمعة حالياً وسط مدينة الإسماعيلية، وكان اسمه فى ذلك الوقت النهضة، وتم إشهاره عام 1924 وتم تغيير الاسم من النهضة إلى النادى الإسماعيلى وأصبح عضواً فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.