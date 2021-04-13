شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات عن الأهلى فى القمة.. الشناوى أحدث المنضمين لمستشفى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الأهلى، من غيابات كثيرة بسبب الظروف القهرية التى واجهها الفريق الأحمر من تعرض عدد من لاعبيه للإصابات المختلفة أو وقوعهم ضحايا لفيروس كورونا أو عدم الجاهزية الفنية.

ويواجه بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، أزمة بسبب كثرة الغيابات التى ضربت فريقه، خاصة قبل خوض مباراة مهمة ومصيرية بحجم قمة الدورى ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجارى.

ويغيب عن الأهلي كلا من على معلول وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة فى العضلة الخلفية ومحمد هانى وياسر إبراهيم للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ومحمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا وحمدى فتحى للإصابة بكسر فى ذراعه ومحمود كهربا لعدم الجاهزية الفنية وصعوبة لحاقه بمباراة القمة.

كما يستمر فى الغياب كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب عدم انتهاء برنامجهما التأهيلى بسبب الإصابة بغضروف فى الركبة لنيدفيد وقطع الرباط الصليبى لمحمود.

ويحاول موسيمانى إجاد حلول لتعويض الغيابات والتغلب على جائجة الغيابات التى اجتاحت صفوف الفريق الأحمر، وقد تؤثر بالسلب على نتائج الفريق الأحمر فى الدورى خاصة فى مباراة القمة، والتى ستلعب دور مهم فى حسم لقب الدورى هذا الموسم.