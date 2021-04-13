اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بالكأس.. ومواجهة بيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأطقم التحكيمية التي ستُدير مباراتي الأهلي والزمالك مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ومصر للمقاصة ضمن مؤجلات الجولة 16 من بطولة الدوري.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن مباراة الأهلي ونظيره النصر سيقودها تحكيمياً محمد عباس كحكم ساحة ويعاونه كلًا من عادل ماهر وصالح محمد عفيفي فيما سيكون محمود حسيب حكم راية.

وأوضحت اللجنة، عبر بيانها ذاته، إلى أن عمرو رمضان سيكون حكماً ساحة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدور ذاته على أن يُساعده كلًا من أحمد التلاوي ومحمود عامر بينما سيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع.

وسيقود مباراة بيراميدز ونظيره مصر للمقاصة ضمن مؤجلات الجولة 16 من الدوري سعيد حمزة كحكم ساحة على أن يعاونه عمر فتحي وإكرامي سعيد بينما سيكون ماهر عرابي حكم رابع وصبحي العمراوي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.