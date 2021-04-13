لا كورونا في الزمالك.. عودة السباعي الأبيض استعداداً للحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أنهى الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود في مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 32 في بطولة كأس مصر بمران قوي بقيادة مدربه باتشيكو.

وقبل المران وصلت نتائج مسحة فيروس كورونا التي خضع لها الفريق بالكامل وجاءت جميعها سلبية ليتأكد خلو المعسكر الأبيض من كوفيد 19.

وعاد السباعي طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ومحمود الونش وأحمد زيزو وحازم إمام ومحمود جنش للانتظام بصورة طبيعية في المران.

وكان السباعي المذكور قد تغيب عن المران أمس الاثنين بقرار من الجهاز الغني للحصول على الراحة وتفادي الإرهاق نظراً لضغط المباريات التي يمر بها الأبيض.

وعلى هامش المران خاض الثنائي محمد أشرف "روقا" وعبد الله جمعة، تدريبات تأهيلية استعداداً للعودة من جديد للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات والمباريات.