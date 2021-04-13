بالفيديو.. عكس سير المباراة.. بايرن يسجل في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح بايرن ميونيخ الألماني التسجيل أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عكس سير المباراة بعدما أضاع باريس سان جيرمان العديد من الفرص من كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، في ظل تألق كبير من مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ.

وقبل هدف بايرن، كان نيمار قريبا من التسجيل في مناسبتين لولا سوء الحظ، حيث ضربت تسديدته الأولى العارضة الأفقية قبل أن يتصدى القائم الأيسر لتصويبته الثانية.

ولأن من يضيع يستقبل، نجح بايرن في التسجيل في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء عن طريق إيريك ماكسيم تشوبو موتينج بضربة رأسية سكنت شباك الحارس كيلور نافاس.