النصر يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الكأس.. ويُعلن عن قائمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

اختتم فريق النصر، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بملعبه؛ استعداداً لمواجهة نظيره الأهلي ضمن منافسات بطولة الكأس على استاد برج العرب.

ودخل فريق النصر، عقب المران في معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلي عند التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 23 ببطولة كأس مصر.

وأعلن الجهاز الفني لفريق النصر، عقب المران الختامي للفريق القائمة التي سيواجه بها الأهلي؛ حيث جاءت كالتالي:

حراس المرمى: أحمد جمال، عمرو شعبان، أحمد بدوي بجانب: عمرو محمد، أحمد كالوشا، حمودة سمير، حسن حسين، أحمد سعيد "أوكا"، أحمد داهش، أسامة الليبي، إبراهيم صلاح، دخير محمد، أدهم حامد، محمود حسونه، جوده أيمن، حسام أشرف، بابا إبراهيم، ريمون مانجا، أحمد كهربا، أحمد حسين، محمد أوشا، ميدو العطار، أحمد الصعيدي وحسام جلال.