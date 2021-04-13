مدرب الترجي: الجميع يعلم قيمة الأهلي.. ولا نخشى أحدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد معين شعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، أنه يعرف قيمة فريق الأهلي جيدًا، مشيرًا إلى أن فريقه يحترم جميع المنافسين في دوري أبطال أفريقيا، ولكنه لا يخشى أحدًا.

وتأهل الترجي التونسي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرًا لمجموعته، ويمكن أن يواجه كلًا من الأهلي، شباب بلوزداد، كايزر تشيفز.

وقال الشعباني في تصريحات نشرها موقع "gnet" التونسي: "لقد أنهينا دور المجموعات متصدرين لمجموعتنا، ولكن هذا لا يعني أننا المفضلون للفوز بالبطولة".

وأضاف: "الموسم الماضي، في دور نصف النهائي وصل إليه الوصيف من كل مجموعة".

وتابع مدرب الترجي عن المنافسين له في دور ربع النهائي: "الفريق الجزائري رائع، ومن الصعب اللعب أمام فرق جنوب أفريقيا، خصوصًا في أرضهم".

وأكمل الشعباني: "الجميع يعلم قيمة النادي الأهلي، ونحن مستعدون للوصول لأبعد نقطة في البطولة".

واختتم مدرب الترجي: "نحن نحترم الجميع، ولكننا لا نخشى أحدًا".