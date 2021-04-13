زيدان: سنواجه صعوبات في مباراة ليفربول.. ولا أعلم إذا كان كلوب مناسباً لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن مباراة الإياب أمام ليفربول تتطلب من فريقه الكثير من الجهد، مشيراً إلى أنه لا يعلم إذا كان يورجن كلوب مدرب ليفربول، مناسباً لتدريب الفريق الملكي.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره ليفربول في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، وكان النادي الملكي حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-1).

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالتأكيد ستكون هناك صعوبات في مباراة الغد، لكننا سنواصل على ما نفعله ونريد أن نلعب بشكلٍ جيد".

وأضاف: "نحن نعلم قيمة المباراة التي سنلعبها في الغد، سندافع ونهاجم بشكلٍ جيد كفريق واحد، نحن مستعدون، نحن لا نفكر الآن في البطولة التي نريد تحقيقها، سواء الليجا أو دوري الأبطال، نحن نفكر في كل مباراة سنلعبها، الذي يدور في أذهاننا هو مباراة الغد فقط".

وتابع زيدان: "نحن أتينا إلى هنا من أجل الفوز لا نفكر في الإرهاق، لم نتحدث عن ذلك في مباراة الذهاب ولم نتحدث أيضًا بعد الكلاسيكو، يجب علينا أن نعتاد على هذه الأمور، نحن مستعدون لمباراة الغد".

وأكمل المدرب الفرنسي: "الجانب الذهني والبدني لدينا رائع، نحن بخير، ما نريده هو تقديم مباراة رائعة لأننا نريد التأهل للدور القادم، سنحاول الفوز ونحن على استعداد، في الأوقات الصعبة، دائمًا ما يظهر هذا الفريق شخصيته، سنلعب المباراة بالمتواجدين معنا، وسنفكر في خوض مباراة رائعة، لا شيء أكثر من ذلك".

وعن جاهزية فالفيردي بعد إصابته في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة: "فالفيردي تعافى وسيكون مع الفريق 100%، وسنرى غدًا ما إذا كان سيلعب أم لا".

وبسؤاله عن إذا كان كلوب مناسباً لتدريب ريال مدريد، قال زيدان: "لا أعلم ما إن كان سيكون مناسبًا لريال مدريد، لكنه الآن مدربًا لليفربول، وأنا مدرب لريال مدريد".

واختتم زيدان تصريحاته: "مباراة الغد من المباريات التي تتطلب منا الكثير، مباراة الغد ستسمح لنا بالوصول إلى نصف النهائي، علينا أن نقدم كل ما لدينا، لدينا إصابات ولكننا لن نتأثر، سنواصل المسير".