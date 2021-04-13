مباشر.. دوري الأبطال.. تشيلسي 0-0 بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

بلغ نادي تشيلسي الإنجليزي، الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته بهدف نظيف أمام نادي بورتو البرتغالي في إياب دور ربع نهائي من البطولة الأوروبية.

وأحرز مهدي طارمي لاعب بورتو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بهدف عن طريق مقصية رائعة.

ولم يكفي هدف طارمي بورتو، لإقصاء تشيلسي من البطولة، حيث كان تشيلسي فاز ذهاباً على بورتو بهدفين دون رد، ليبلغ الدور نصف النهائي بإجمالي نتيجة (2-1) نتيجة المباراتين.

وسينتظر البلوز الفائز بين مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ريال مدريد في مباراة الذهاب على ليفربول بنتيجة (3-1) على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".