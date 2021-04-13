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مباشر.. دوري الأبطال.. تشيلسي 0-0 بورتو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

بلغ نادي الإنجليزي، الدور نصف النهائي لبطولة ، رغم خسارته بهدف نظيف أمام نادي بورتو البرتغالي في إياب دور ربع نهائي من البطولة الأوروبية.

وأحرز مهدي طارمي لاعب بورتو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بهدف عن طريق مقصية رائعة.

ولم يكفي هدف طارمي بورتو، لإقصاء تشيلسي من البطولة، حيث كان تشيلسي فاز ذهاباً على بورتو بهدفين دون رد، ليبلغ الدور نصف النهائي بإجمالي نتيجة (2-1) نتيجة المباراتين.

وسينتظر البلوز الفائز بين مباراة الإسباني وليفربول الإنجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ريال مدريد في مباراة الذهاب على بنتيجة (3-1) على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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