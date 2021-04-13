مصدر لمصراوي: الزمالك لم يقدم شكوى ضد الأهلي.. ولو حدث سنعرضها على الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عدم وجود شكوى من جانب إدارة الزمالك ضد فريق الشباب مواليد 99 بالنادي الأهلي بعد المباراة التي جمعت الفريقين منذ أيام قليلة ماضية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الحديث عن وجود شكوى ضد الأهلي من جانب الزمالك لم يتجاوز كونه حديث شفهي.

وقال المصدر: "حتى الآن لم يصلنا أي شكاوى من الزمالك ضد فريق الشباب بالأهلي، ولو كان حدث ذلك لكنا عرضنا الأمر على لجنة الانضباط".

وأكمل: "المعاملة ستكون بالمثل، كما عاقبنا لاعبي الزمالك سيكون الأمر ضد الأهلي، لكن ذلك يتوقف على ما سيتأتي في المقطع المصور الذي يدعي مسؤولو الزمالك وجوده".

واختتم: "الزمالك استأنف فقط على العقوبة الصادرة ضد لاعبيه، ولكن الحديث عن وجود مقطع مماثل للاعبي الأهلي لم يتجاوز كونه حديث شفهي فقط".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أصدر قرارًا بإيقاف وتغريم ستة لاعبين من شباب الزمالك بناء على مقطع مصور ظهروا خلاله بتوجيه سباب لرموز من النادي الأهلي.