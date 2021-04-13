مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي كواليس جلسة موسيماني مع ناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي عن تفاصيل الجلسة التي عقدها بيتسو موسيماني مع اللاعب عقب مران الأمس لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بعدم مشاركته في المباريات منذ تعافيه من الإصابة بخلع في الكتف.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي": موسيماني أكد لناصر ماهر أن الظروف هي من تفرض عليه مشاركة عناصر بعينها في تشكيلة الفريق الأساسية والإحتياطية وهذا لا يقلل من قناعة الجهاز الفني ككل بمستواه الفني".

أضاف:" موسيماني قال لناصر ماهر إنه كان من أوائل الأشخاص الذين تمسكوا بعودته للأهلي في بداية الموسم الحالي وعدم إعارته من جديد سواء لنادي سموحة أو أي فريق اخر،لقناعة المدير الفني بأن اللاعب يستطيع أن يُفيد الفريق الأحمر في أي وقت".

وأوضح المصدر،أن المدير الفني طلب من صانع ألعاب الفريق مواصلة الإجتهاد في التدريبات وعدم التركيز ولو قليلا من عدم المشاركة في المباريات لأن فرصته قادمة وأن لا يوجد مركز محجوز بإسم لاعب معين في تشكيلة الأهلي،خاصة وان الإصابات العضلية تطارد اللاعبين وبالتالي الجهاز الفني في حاجة إلي جهود الجميع".

ودلًل موسيماني علي صحة كلامه بما حدث مع المدافع رامي ربيعة حين ابتعد نهائيا عن حساباته قبل ان يعود ويصبح له دور مع الفريق كما حدث في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة والتي شارك فيها ربيعة كلاعب أساسي بجوار بدر بانون.