مباشر.. باريس سان جيرمان 0-1 بايرن ميونخ.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل باريس سان جيرمان الفرنسي حلمه الأوروبي، وعبر بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وتأهل لنصف نهائي البطولة.

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه 1-0 من بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستفاد باريس سان جيرمان من فوزه خارج الديار بملعب بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

التفاصيل

أول دقائق المباراة تشهد خطورة من جانب باريس سان جيرمان عن طريق انطلاقة للفرنسي كليان مبابي، لكن الكرة تمر بسلام على مرمى بايرن ميونيخ.

واستحوذ بعد ذلك بايرن ميونيخ على مجريات أول 5 دقائق من المباراة، لكن دون تهديد حقيقي لشباك باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 9، انطلق مبابي ومرر كرة أرضية داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي لبايرن ميونيخ تذهب الكرة لنيمار، لكن نوير ينقذ الأمر ويبعد الكرة.

وواصل بايرن ميونيخ محاولاته من جبهة دافيز وكومان، لكن المحاولات كانت تنتهي بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان دون أي خطورة حقيقية.

أول خطورة حقيقية لبايرن ميونيخ في الدقيقة 25 عن طريق تسديدة رائعة من ساني مرت بجوار القائم، بعدما تلقى تمريرة رائعة من تشوبو موتينج.

ومن خارج منطقة الجزاء، سدد كيميتش كرة قوية أرضية لكن مرت أيضاً بجوار قائم نافاس حارس باريس سان جيرمان في الدقيقة 26 مستغلاً خطأً لدفاع سان جيرمان.

وفي الدقيقة 27، كان باريس سان جيرمان يسجل من هجمة مرتدة عن طريق دي ماريا ثم مبابي، وأخيراً نيمار داخل منطقة الجزاء، لكن نوير يبعد الكرة لركلة ركنية.

واستمر نيمار في محاولاته، وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكن العارضة تلك المرة تعانده وتقف بجوار مانويل نوير، ليبقى التعادل السلبي بين بايرن وباريس.

وكاد نيمار أن يسجل من هجمة مرتدة لكن بعدما تسلم التمريرة داخل منطقة الجزاء، سدد واصطدمت الكرة بالقائم في الدقيقة 39 من أحداث المباراة.

وأحرز تشوبو موتينج هدف بايرن ميونيخ الأول في الدقيقة 40 من ضربة رأس.

وسدد ألابا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن نافاس حارس باريس سان جيرمان يبعد الكرة لركلة ركنية.

ومع بداية شوط المباراة الثاني، سدد ألابا كرة قوية في الدقيقة 47 من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار قائم باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 52، كاد سان جيرمان أن يسجل هدف التعادل، بعدما استلم دي ماريا كرة رائعة داخل منطقة الجزاء وراوغ دافيز، مررها لنيمار من بين أقدام نوير، لكنه لم يلحق بها.

وسدد دي ماريا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

ونجح نافاس في انقاذ شباك باريس سان جيرمان من فرصة هدف محققه لبايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 78، سجل مبابي هدفاً لكن حكم المباراة قام بإلغاء الهدف بداع التسلل، وعاد مبابي لينطلق من أجل فرصة هدف ثاني، لكن هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ يلحق به ويشتت الكرة بعيداً.

ونجح ساني في مراوغة مدافع بايرن ميونيخ وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة لكنها مرت بجوار قائم نافاس في الدقيقة 82.

وعاد نوير ليواصل تألقه وخرج من مرماه وابعد تمريرة مبابي الذي قاد هجمة مرتدة لباريس سان جيرمان قبل أن تصل للمنطلق نيمار في الدقيقة 89.