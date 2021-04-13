شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر.. نوير يمنع نيمار من تسجيل الهدف الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الدقيقة الثانية من الشوط الأول لمسة حريرية من نيمار إلى كيليان مبابي الذي انفرد بحارس بايرن ميونخ وسدد الكرة لتمر بشكل خطير على مرمى البافاري بعدما مرت الكرة على يمين مانويل نوير بمحاكاة القائم الأيمن.

وحاصر بايرن ميونخ الفريق الباريسي في أول خمس 10 من الشوط الأول بحثا عن تسجيل الهدف الأول خاصة وأن الفريق الألماني متأخر بهدف بعدما انتهى اللقاء الأول بثلاثية مقابل هدفين الذي أقيم الأسبوع الماضي في أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

وجاءت الدقيقة 11 لتشهد أول خطورة عند طريق كيليان مبابي الذي رواغ بافارد بكل سهولة واصطدمت الكرة في قدم أحد المدافعين لتغيره اتجاها ويسددها نميار في قدم مانويل نوير، ولكن حكم اللقاء احتسب اللعبة الثانية تسلل على النجم البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان.

وجاءت الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ولم ينجح بايرن ميونخ من تسجيل أي هدف ليعوض الفارق بل قام باريس سان جيرمان بتمرير الكرة من لمسة واحدة بين لاعبيه لامتصاص حماس لاعبو البافاري وفي نفس والوقت لمحاولة لسحب الألمان وتنفيذ هجمة مرتدة عن طريق نيمار وكيليان مبابي.

وضاع الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان عند الدقيقة 27 بعدما انطلق كيليان مبابي من الجهة اليمنى لفريق بايرن ميونخ وعرض كرة خطيرة لزمليه البرازيلي ينميار دا سليفا الذي سددها بقوة ولكن مانويل نوير العملاق يتصدى لها ويخرج الكرة لركلة ركنية.

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة مباراة باريس سان جيرمان في دور الإياب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021، والتي فاز بها في الجولة الأولى باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: ساني.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.