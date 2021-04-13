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وزير الرياضة يوجه رسالة لمرتضي منصور ويؤكد سأظل داعم لكيان الزمالك

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستظل داعمة لنادي الزمالك وقال أشرف صبحي، في تصريحات إذاعية :«عمرنا ما هنيجي على نادي الزمالك، دورنا هو المحافظة على كيان نادي الزمالك، ونحاول بقدر الإمكان أن نساعده»، مضيفًا :«الوزارة وقفت بجوار القلعة البيضاء، عندما كان هناك حجوزات مالية كبيرة على النادي».

وأضاف :«أحترم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، والذي أحدث طفرة إنشائية داخل النادي»، مضيفا :«أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الزمالك السابق من الوعكة الصحية التي يمر بها».

وأوضح :«وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، ودعمت جميع الأندية الجماهيرية، خلال الفترة الماضية»، مشيرًا:«وقنا مع الأهلي في فترة من الفترات ولم نتخل عنه».

وواصل :«في أزمة ، دعمنا جميع المؤسسات ، وذلك بعد النقاش مع مجلس الوزراء»، مضيفًا:«وزارة الرياضية ستظل تدعم الأندية لامتى، يجب على مجالس إدارات الأندية أن يبحثوا عن تنمية مواردهم».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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