شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه رسالة لمرتضي منصور ويؤكد سأظل داعم لكيان الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستظل داعمة لنادي الزمالك وقال أشرف صبحي، في تصريحات إذاعية :«عمرنا ما هنيجي على نادي الزمالك، دورنا هو المحافظة على كيان نادي الزمالك، ونحاول بقدر الإمكان أن نساعده»، مضيفًا :«الوزارة وقفت بجوار القلعة البيضاء، عندما كان هناك حجوزات مالية كبيرة على النادي».

وأضاف :«أحترم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، والذي أحدث طفرة إنشائية داخل النادي»، مضيفا :«أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الزمالك السابق من الوعكة الصحية التي يمر بها».

وأوضح :«وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، ودعمت جميع الأندية الجماهيرية، خلال الفترة الماضية»، مشيرًا:«وقنا مع الأهلي في فترة من الفترات ولم نتخل عنه».

وواصل :«في أزمة كورونا، دعمنا جميع المؤسسات الرياضية، وذلك بعد النقاش مع مجلس الوزراء»، مضيفًا:«وزارة الرياضية ستظل تدعم الأندية لامتى، يجب على مجالس إدارات الأندية أن يبحثوا عن تنمية مواردهم».