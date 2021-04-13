شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يفتقد قائده ماركينيوس 12 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جرمان الفرنسي، 12 يوماً عن الملاعب بعد إصابة عضلية في فخذه الأيمن، بحسب ما أعلن، الثلاثاء، فريقه الذي يخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب.

وقال حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم: سيعود إلى التمارين بعد 12 يوماً بحسب تطوّر الإصابة.

وسيغيب «ماركي» (26 عاماً) عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد تسجيله هدفاً خلال الفوز اللافت ذهاباً خارج أرضه 3-2، قبل خروجه مصاباً.

وخلال هذه الفترة، سيغيب البرازيلي عن مواجهة سانت اتيان في الدوري إلى ربع نهائي كأس فرنسا ضد أنجيه. ويُعد ماركينيوس من الأركان الرئيسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الباحث عن تحقيق ثلاث نتائج لافتة هذا الموسم. وبحال تأهل سان جيرمان إلى نصف النهائي، قد يعود ماركينيوس للمشاركة ذهاباً في نهاية إبريل/ نيسان الجاري.

ويتأثر سان جيرمان أيضاً بإصابة لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، والظهيرين لايفين كورزاوا، والإسباني خوان برنات.