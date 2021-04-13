شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للسلة الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام الأربعاء 4 مباريات في الجولة الثالثة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، تقام جميعها في توقيت واحد التاسعة و45 دقيقة بعد مواءمة المواعيد لتتوافق مع شهر رمضان الكريم، ففي المجموعة الأولى يلتقي البطائح وشباب الأهلي على صالة نادي الوصل، والنصر والشارقة على صالة نادي دبي شباب الأهلي، كما تقام مباراتان لحساب المجموعة الثانية، حيث يلتقي الوحدة مع بني ياس على صالة الجزيرة، ويواجه العين الجزيرة على صالة بني ياس.

وستكون مباراة البطائح مع شباب الأهلي مواجهة نارية على خلفية ظروفها المتباينة، حيث يطمح البطائح لتسجيل أول انتصار له بعد خسارتيه في الجولتين السابقتين، في حين يرغب شباب الأهلي حامل لقب الدوري مواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الأولى على الوصل، كما ستكون مباراة النصر والشارقة موقعة خاصة لرغبة الفريقين بمواصلة الانتصارات بعد فوزين للشارقة وفوز واحد للنصر حققه في المباراة الوحيدة التي خاضها،وفي المجموعة الثانية يطمح الوحدة لتسجيل فوزه الثاني على حساب بني ياس الساعي بدوره لتحقيق انتصاره الثاني بعدما تخطى الجزيرة في الجولة الأولى، أما العين والجزيرة فيلعبان بظروف متشابهة، ويبحث كلاهما عن تحقيق الفوز الأول بعد خسارتين في الجولتين السابقتين.

وحصل فريقا الوصل والظفرة على راحة إجبارية هذه الجولة بمقتضى لائحة البطولة المطبق فيها نظام المجموعات ويقام دورها الدور التمهيدي على ملاعب محايدة بعد تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب التوزيع الجغرافي.

وتسفر نتائج ختام التمهيدي عن تحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة، لتتأهل إلى ربع النهائي المقرر في 24 من إبريل الحالي وسيقام بنظام خروج المغلوب، فيما يقام نصف النهائي يوم 27 إبريل على أن يسدل الستار على المنافسات يوم 30 إبريل.