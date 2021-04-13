شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب التنس فيت مدى الحياة بسبب تلاعب بالنتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس، الثلاثاء، إيقاف اللاعب الأرجنتيني فرانكو فيت، مدى الحياة لتورطهمرات عدة في أنشطة تلاعب بنتائج مباريات بين 2014 و2018.

وأقر فيت، الذي كان أعلى تصنيف يبلغه المركز 920 عالمياً في منافسات الفردي، بارتكاب تسع مخالفات للوائح الاتحاد الدولي للتنس لمكافحة الفساد، من بينها خمس تتعلق بمحاولة التلاعب بنتائج مباريات.

كما وجدت التحقيقات اللاعب البالغ عمره 28 عاماً، مذنباً بمحاولة التأثير في لاعبين آخرين في ثلاث مناسبات لعدم بذل قصارى جهدهم، إضافة إلى إخفاقه مرة واحدة في إبلاغ مسؤولي وحدة النزاهة عن محاولات فساد.

وقالت وحدة النزاهة إنها عاقبت فيت نهائياً بالإيقاف مدى الحياة عن المشاركة أو حضور أي بطولة تشرف عليها هيئات تابعة للاتحاد الدولي للتنس، كما غرمته 25 ألف دولار.