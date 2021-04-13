سان جرمان يفتقد قائده المصاب ماركينيوس 12 يوماً

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باريس: سيغيب البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جرمان الفرنسي 12 يوما عن الملاعب بعد اصابة عضلية بفخذه الأيمن، بحسب ما أعلن الثلاثاء فريقه الذي يخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب.

قال حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم "سيعود إلى التمارين بعد 12 يوما بحسب تطوّر" الاصابة.

وسيغيب "ماركي" (26 عاما) عن إياب ربع نهائي دوري الابطال، بعد تسجيله هدفا خلال الفوز اللافت ذهابا خارج ارضه 3 2، قبل خروجه مصابا.

وخلال هذه الفترة، سيغيب البرازيلي عن مواجهة سانت اتيان في الدوري إلى ربع نهائي كأس فرنسا ضد أنجيه.

ويُعد ماركينيوس من الأركان الرئيسة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الباحث عن تحقيق ثلاثة لافتة هذا الموسم.

وبحال تأهل سان جرمان إلى نصف النهائي، قد يعود ماركينيوس للمشاركة ذهابا في نهاية نيسان/أبريل الجاري.