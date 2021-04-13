شكرا لقرائتكم خبر عن الحناوي يقترب من المشاركة مع الاتحاد السكندري أمام دجلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فوزي الحناوي مدافع الاتحاد السكندري، من المشاركة مع فريقه أمام وادي دجلة في اللقاء المقرر له الخميس المقبل في ثمن نهائي بطولة كاس مصر.

وغاب فوزى الحناوي عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة بسبب معاناته من كدمة في القدم لحقت به في مباريات الفريق الودية التي خاضها خلال فترة التوقف وتحديدا مباراة بلقاس أحد أندية الدرجة الثالثة والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بثمانية أهداف دون مقابل.

وطمأن الجهاز الطبي للاتحاد السكندري برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، الجهاز افني للفريق بقيادة حسام حسن على اللاعب بعد تعافيه بشكل شبه كامل من الإصابة وبالتالي جاهزيته للمشاركة في الفترة المقبلة.

وحذر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق من زيادة الوزن في شهر رمضان المبارك، وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية استعدادًا للمواجهات القوية التي تنتظر الفريق طوال الشهر، والتي يستهلها زعيم الثغر بمواجهة وادي دجلة.

وعقد العميد محاضرة للاعبيه حثهم بالحفاظ على مستواهم المميز في الفترة الأخيرة والذي أهل الفريق للمنافسة على المربع الذهبي لأول مرة منذ بداية هذا الموسم.

وقال العميد للاعبيه، إنه يجب استغلال شهر مبارك في ضبط النظام الغذائي حتى لا تزيد أوزانهم ما يؤثر بالطبع على مردودهم البدني في اللقاءات المرتقبة للفريق السكندري.

وفاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الشباب بالنادي برباعية دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما السبت الماضي، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة دجلة في ثمن نهائي كأس مصر.