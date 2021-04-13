شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح الفرصة لبدلاء الأهلي في مباراة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على منح الفرصة للاعبين البدلاء في مباراته ضد النصر بدور الـ32 لبطولة كأس مصر غدا الأربعاء، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري.

وينوي موسيماني الدفع بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين مثل علي لطفي وسعد سمير وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن ووليد سليمان ووالتر بواليا وطاهر محمد ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام مع ضم بعض اللاعبين الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وغيرهم من اللاعبين.

وينوي الجهاز الفني الدفع بعلي لطفي في حراسة المرمى لتكون بروفة أخيرة قبل مباراة القمة في ظل إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا وغيابه عن القمة.

وجاءت نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية إيجابية.

وأكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها الشناوى جاءت إيجابية ليخضع للعزل وبرتوكول العلاج من أعراض فيروس كورونا.

وقال شوقي أن الحارس سوف يكون تحت الملاحظة وسيتم خضوعه لمسحة جديدة بعد 48 ساعة للوقوف على حالته والنتيجة التى بناء عليها سيتقرر موقفه من المباريات المقبلة .

وأضاف أن سلامة اللاعب هي الأهم بالنسبة للنادي ولذا فإن الاطمئنان عليه هو الهدف الأول للحفاظ عليه وعلى لاعبي الفرق المنافسة .

ليتاكد إصابة الحارس بفيروس كورونا بعدما سبق واجري مسحة أمس.

إصابة الشناوي قبل مباراة هامة مثل لقاء القمة، خلقت حالة من التوتر بين جماهير الأهلي، وهو ما يجبر لجنة التخطيط بالنادي على ضرورة إعادة النظر في إمكانية ضم حارس مرمى بالانتقالات الصيفية المقبلة يكون على قدر الإمكانيات الفنية التي تتناسب مع الفريق الأحمر في غياب الشناوي.