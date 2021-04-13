شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. محمد محمود لاعب الاهلى يقرأ القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو للاعب الفريق الاحمر محمد محمود أثناء قراءة القراءن فى أول أيام شهر رمضان الكريم وتقديم التهنئة لمشجعى النادى .

ومن جانب أخر تلقت جماهير النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، والتي لم تكد تستفيق من خسارة 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق الأحمر وتأكد غيابهم عن مباراة القمة المرتقبة مع الزمالك بالدوري العام والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل، حتى تلقت صدمة قوية بإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا.

وعلى مدار الأيام الماضية، لم تشعر جماهير الأهلي بقلق كبير بسبب غياب الخماسي، علي معلول، وجونيور أجاي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني عن الفريق، على الرغم من قوة تأثيرهم بالفريق وأنهم يشكلون أهم عناصر القوام الأساسي، غير أن إصابة محمد الشناوي جاءت لتربك جميع الحسابات.