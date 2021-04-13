الامارات | غوارديولا: مان سيتي لن يتراخى أمام دورتموند

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: مان سيتي لن يتراخى أمام دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إن "الفريق لن يتراخى بعد تقدمه على بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا"، وذلك في الوقت الذي يعد فيه الفريق لمباراة الإياب المقررة غدا على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وتابع غوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم: نتطلع إلى المواجهة. العديد من الأشياء قد تحدث، ولا شيء مضمون. حققنا نتيجة جيدة، لكننا لن ندافع فقط وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز.

وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي خرج من دور الثمانية للبطولة الأوروبية في المواسم الثلاثة الماضية، ولم يصل إلى الدور قبل النهائي منذ عام 2016. لكن الفريق يتطلع بحماس إلى التقدم هذه الخطوة والتخلص من مشاعر الإحباط التي واجهها في المواسم الأخيرة.

وأضاف غوارديولا: حان الوقت الآن للتقدم خطوة أخرى، الجميع يريدون ذلك. خاصة اللاعبين لأنهم شعروا بالحزن إزاء الإخفاق في التأهل للدور قبل النهائي. وقال: مباراة الغد تشكل فرصة أخرى لإثبات أنفسنا. لا أحد سيمنحنا ذلك، وإنما يجب علينا انتزاعه.

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