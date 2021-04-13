شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو .. متابعة مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في إطار مباريات الإياب لدور ال8 من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث انتهى اللقاء بفوز البلوز بهدفين دون رد.

ويسعى بطل البرتغال إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل لإنقاذ حظوظه في بلوغ الدوري النصف النهائي من الشامبيوزليج فيما يكفي أصحاب الأرض التعادل أو الخسارة بفارق هدف.

ومن المتوقع أن يخوض فريق تشيلسي لقاء اليوم أمام بورتو بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مسندس.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، زوما، جيمس، روديجر.

خط الوسط: ألونسو، كوفاتيشتش، جورجينهو.

خط الهجوم: هافرتز، ماسون ماونت، بوليسيتش

وسيدخل مدرب بورتو المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أجوستين ماركسيان

خط الدفاع: مانافا، بيبي، تشانشيل، سانوسي.

خط الوسط: كورونا، أوليفيرا، أوتافيو، أوريبي.

خط الهجوم: توني مارتينيز، مهدي تاريمي.