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بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان .. سانى يقود الألمان

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة مباراة باريس سان جيرمان في دور الإياب لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021، والتي فاز بها في الجولة الأولى باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: ساني.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.

وشهد ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الذي يشهد مباراة البافاري مع باريس سان جيرمان بعد دقائق قليلة في دور ربع نهائي بطولة ، العديد من الثلوج التى بدأت تتساقط بكثافة على أرضية ملعب أليانز أرينا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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