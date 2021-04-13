شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك : جاهزون لمواجهة حرس الحدود رغم الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء باستاد السويس في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشدد عبد المقصود على أن الزمالك جاهز للمباراة رغم الغيابات الموجودة في صفوف الفريق بسبب الإيقافات، مضيفاً أن الزمالك يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين.

وأضاف عبد المقصود أن مباريات الكأس لها حسابات خاصة.. موضحا أن الزمالك يتطلع للفوز في المباراة، والتأهل للدور التالي من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بالسويس استعدادا للقاء حرس الحدود.