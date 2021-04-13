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ساري يقترب من قيادة روما

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن عطلة المدرب الإيطالي الشهير ماوريسيو ساري لن تطول كثيراً بعد استقرار إدارة روما على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة وذلك بحسب تقارير صحفية.

الذئاب يفكرون جدياً في إقالة باولو فونسيكا من القيادة الفنية بسبب الأداء غير المقنع والنتائج غير المرضية فضلاً احتلال المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

ووفقاً للتقرير الإيطالي، فإن إدارة روما تتفق مع المدير الفني الحالي على الرحيل خلال الفترة المقبلة على أن يتم التعاقد مع مدرب يوفنتوس السابق.

ويمتلك صاحب ال62 عام مسيرة تدريبية مميزة حيث سبق له قيادة الإنجليزي وإمبولي ونابولي ويوفنتوس في .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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