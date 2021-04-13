شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يقترب من الانتقال إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» في تقرير لها نقلا عن برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، عن خطوة جديدة تقرب النجم سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، من الانتقال لبرشلونة، وذلك عقب إعلان مانشستر سيتي بشكل رسمي، رحيل أجويرو عن ملعب الاتحاد، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب البرنامج الإسباني، فإن هيرنان ريجويرا، وكيل أعمال أجويرو، ظهر في أحد مكاتب برشلونة، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات بالحديث عن صفقة محتملة في الصيف.

ويعتبر أجويرو من ضمن الأسماء المرشحة وبقوة للانتقال إلى برشلونة في الصيف، في إطار سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط هجومه.

ويرتبط أجويرو بعلاقة صداقة قوية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، والذي ربما يكون التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي خطوة نحو تجديد عقده.