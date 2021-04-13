شكرا لقرائتكم خبر عن جوندوجان : من الصعب مواجهة دورتموند في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، صعوبة مواجهة بوروسيا دورتموند غدا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الثلاثاء، «لم أتفاجأ بما قدمه دورتموند في الذهاب، ما زلت أتابع الفريق، وأعرف مدى جودة لاعبيهم، فرديا يمتلكون لاعبين مذهلين ويتمتعون بالسرعة، أعرف أنهم في يومهم بإمكانهم الفوز على أي فريق في أوروبا، وشاهدت مباراتهم في ميونيخ وتقدمهم 2-0، لعبوا بصورة مميزة وبإمكانهم السيطرة على الفرق الكبرى».

وعن هالاند، قال، «صاحب موهبة كبيرة ولاعب مثير، يسجل الكثير ويتمتع بالقوة البدنية والسرعة والالتزام، يتجه إلى المساحات التي قدم قد تؤذي وينجح في إيذاء كل الفرق التي يواجهها، الحقيقة أرقامه مبهرة بالفعل سواء في الدوري أو في أوروبا».

وعن دروس الماضي، قال: «بالنسبة لي من المهم اتخاذ الخطوة التالية، ليس فقط التعامل مع خبرات الأعوام الماضية، لدي توقعات للفريق ولزملائي نعرف بأننا نملك فريق رائع بإمكانه الوصول إلى نصف النهائي وكان يتوجب علينا الوصول إلى تلك المرحلة منذ مواسم ماضية، لكن افتقدنا بعض الأمور وارتكبنا أخطاء فردية أدت إلى أهداف وصعبت الأمور علينا، تحذير لنا، دخلنا المباراة بهدف الانتصار ولم يكن طموحنا الخروج بنقطة أو التركيز على دورتموند، لا يزال أمامنا مباريات لحسم الدوري، والآن نخوض مسابقة أخرى نركز عليها، بإمكاننا الذهاب إلى أي مكان لتحقيق الانتصار، الدفاع لا يناسبنا، نحاول الفوز بكل مباراة، هذا ما اعتدنا عليه»

وتحدث عن أهمية تتويج المدرب بالألقاب: «نفس الأهمية للاعبين، دوري الأبطال مسابقة رائعة، كبرت على مشاهدتها مع الأسرة، هي أعلى مستوى في كرة القدم، وأرغب في الفوز بلقبها، لدينا فرصة جيدة مع هذا الفريق، وعلينا التعامل مع الأمر خطوة بخطوة، فشلنا في السابق ولكن نملك فريقا بجودة عالية وأمامه فرصة أخرى».

وعن عودة الجماهير بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، قال: «الأمر مثير، خضنا مباراة هذا الموسم بحضور جماهيري في ساوثهامبتون، وبعد ذلك الوقت الطويل سيكون من الغريب عودتهم حتى لو كانوا 2000 متفرج. علينا الاعتياد على وجودهم مرة أخرى».

واستعاد ذكريات وصوله إلى نهائي دوي الأبطال رفقة دورتموند: «بعيدًا عن الإصابات المزعجة، خسارة ذلك النهائي هو أكبر هزيمة تلقيتها في مسيرتي، وهذا سبب رغبتي في العودة إلى النهائي والفوز بالكأس، كانت تجربة رائعة وكنا في مسيرة مميزة ونقدم كرة قدم مذهلة».

وعن رأيه فيما إذا كان جابرييل جيسوس قادرا على تعويض أجويرو، قال: «أعتقد أن جابي لا حدود لإمكانياته، وقدم البلاء الحسن معنا في السنوات الماضية، ما يزال صغيرًا ويملك الفرصة للتطور، والمستقبل بانتظاره».