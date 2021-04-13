شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة الحرس رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشدد عبد المقصود على أن الزمالك جاهز للمباراة رغم الغيابات الموجودة في صفوف الفريق بسبب الإيقافات، وهم طارق حامد وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقى، مضيفا أن الزمالك يمتلك مجوعة متميزة من اللاعبين.

أضاف عبد المقصود أن مباريات الكأس لها حسابات خاصة، موضحا أن الزمالك يتطلع للفوز في المباراة والتأهل للدور التالي من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بالسويس استعدادا للقاء حرس الحدود.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قرر تعديل موعد مران الفريق اليوم، لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا، وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف البطولة الإفريقية، والتركيز على المباريات المقبلة في بطولتي كأس مصر والدوري المصري، مشيراً إلى قدرة الفريق على التتويج بالبطولتين.