شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يخضع لمسحة طبية جديدة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحة طبية جديدة للكشف عن كورونا يوم الجمعة المقبل، للكشف عن فيروس كورونا بعدما جاءت نتيحة المسحة الأولى إيجابية، وتم عزل قائد الفريق الأحمر لحين تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وتلقى الجهاز الفني لفريق الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الأمس وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

ويخضع محمد الشناوي لمسحة جديدة يوم الجمعة المقبل للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق وموقفه من مباراة القمة ضد الزمالك.

ويغيب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحال تأكد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا سيغيب الحارس الدولى عن مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل فى بطولة الدورى المصرى.