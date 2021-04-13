شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الأروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لإختبار طبى تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة مباراة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء.

ويأمل الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، فى شفاء اللاعب ودخوله قائمة مواجهة المقاصة، فى ظل معاناة الفريق السماوى من أزمة فى الهجوم والدفاع ظهرت بوضوح خلال مواجهتى الرجاء المغربى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض رولان لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية منذ مشاركته مع بيراميدز فى مواجهة العبور بكأس مصر، وبدأ اللاعب خوض التدريبات التأهيلية منذ عدة أيام بشكل تدريجى، ومن المنتظر أن يخضع لإختبار طبى اليوم، لتحديد موقفه من مواجهة المقاصة.

ويلتقى بيراميدز مع مصر المقاصة في التاسعة والنصف مساء غدًا الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في سبعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر خمسة مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.