شكرا لقرائتكم خبر عن الآشعة تثبت إصابة حارس إنبى بكدمة قوية في "الكتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الآشعة التي أجراها محمود جاد حارس مرمى إنبي إصابته بكدمة قوية في "الكتف" لكن لن تمنعه من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسقط محمود جاد على كتفه خلال لقاء فريقه أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والذى أقيم على ملعب أبناء زهرة الجنوب وانتهى بخسارة الفريق البترولى بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة.

وكشفت الآشعة لحاق محمود جاد بلقاء الجونة المقرر إقامته يوم 16 أبريل الجاري بالجولة التاسعة عشر لدوري الممتاز حيث لن تمنعه الإصابة من المشاركة في اللقاء.

وفى سياق آخر تراجع مسئولو إنبي عن توقيع غرامة مالية على اللاعبين، بعد الخسارة أمام أسوان في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وهو ما تسبب في تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري، بعدما تفهم مسئولو الفريق البترولى أخطاء الحكم التي تسببت في الهزيمة، وقدموا على أثرها شكوى في اتحاد الكرة.

تراجع إنبى إلى المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده بـ24 نقطة بعدما لعب 16 نقطة فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتين.