شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب علي معلول عن الأهلي أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عودة علي معلول لاعب الفريق الأحمر ليست قريبة، مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج أسبوعين قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه ومن ثم المباريات الرسمية.

ويعاني علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتحديدا يوم 8 فبراير الماضي أي أكثر من شهرين ورغم ذلك لم يعد بسبب تجدد إصابته.

شدد المصدر على أن الجهاز الطبي للأهلي لا يتعجل عودة علي معلول حتى لا تتكرر إصابته كما حدث في المرة الماضية عندما حاول الجهاز الفنبي تجهيزه للمشاركة في مباراة فيتا كلوب بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

أوضح المصدر أن الفحص الطبي الذي خضع له علي معلول منذ أيام أثبت أنه يحتاج مدة أسبوعين قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

وبذلك يتأكد غياب علي معلول عن اللحاق بمباراة فريقه ضد الزمالك في قمة الدوري يوم 18 أبريل الجاري، في المبارة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري.