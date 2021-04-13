شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى :فاروق جعفر قال لى انت بترقصنا فى الحوار ..وأنا برقصكم فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى مفيد فوزى أنه يحب كرة القدم ، وكان يمارسها فى شبابه ، ومن شدة حبه للكرة ، كان يحمل الجير فى ملابسه ، لتخطيط الملعب .

واضاف فوزى فى برنامج "الوش التانى مع شوبير" الذى يقدمه احمد شوبير على اذاعة اون سبورت اف ام انه بعد لعب الكرة كان يحكم المباريات ، ويرتدى الجلباب وعليه الجاكت ليكون مميزا عمن حوله ، وفى احد المرات سأله عبد الحليم حافظ عن لعب الكرة ، فقال له انه يقوم بتخطيط الملعب ، و يعمل رف ، فسأله العندليب عن معنى كلمة رف ليرد عليه أن الرف هو الحكم فى المباريات .

واشار مفيد فوزى انه كان يتواجد فى احد الاماكن العامة ، فقال له احد الحاضرين ان فاروق جعفر ملك النص موجود أيضا ، وسأل من هو جعفر ولم اكن اعرفه ؟ فقلت لهم معرفوش فقام و سلم عليا بكل تواضع قالى انت بترقصنا فى الحوار وانا برقصكم فى الكورة ، ودائما يفخر فاروق جعفرأنه خريج مدرسة الحارة ، ولكن الان لا نجد كشافين فى الكورة مثل زمان .