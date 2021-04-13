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مفيد فوزى :فاروق جعفر قال لى انت بترقصنا فى الحوار ..وأنا برقصكم فى الملعب

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القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى مفيد فوزى أنه يحب كرة القدم ، وكان يمارسها فى شبابه ،   ومن شدة حبه للكرة ، كان يحمل الجير فى ملابسه ، لتخطيط الملعب .

واضاف فوزى فى برنامج "الوش التانى مع شوبير" الذى يقدمه احمد شوبير على اذاعة اون سبورت اف  ام  انه بعد لعب الكرة كان  يحكم المباريات ، ويرتدى الجلباب وعليه الجاكت  ليكون مميزا عمن حوله ، وفى احد المرات سأله عبد الحليم حافظ عن لعب الكرة ، فقال له انه يقوم بتخطيط الملعب ، و يعمل رف ، فسأله العندليب  عن  معنى كلمة رف ليرد عليه أن الرف هو الحكم فى المباريات .

واشار مفيد  فوزى انه كان يتواجد فى احد الاماكن  العامة ، فقال له احد الحاضرين ان فاروق جعفر ملك النص موجود أيضا ،    وسأل من هو جعفر ولم اكن اعرفه  ؟ فقلت لهم معرفوش فقام و سلم عليا بكل تواضع  قالى انت بترقصنا فى الحوار وانا برقصكم فى الكورة  ، ودائما يفخر فاروق جعفرأنه خريج مدرسة الحارة ، ولكن الان لا نجد  كشافين فى الكورة مثل  زمان .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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