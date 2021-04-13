شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد ..31 ميدالية حصاد مشاركة مصر فى الدورات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد هى سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة واهم المعلومات عن البعثات المصرية وتاريخ مشاركتها في الأولمبياد منذ انطلاقه وحتى الآن

شاركت مصر فى 21 نسخة من الدورات الأولمبية السابقة، الأولى كانت عام 1912 و الأخيرة عام 2016 استطاع لاعبى المنتخبات ان يحققون لمصر 31 ميدالية متنوعة مقسمة بين الذهب والفضة والبرونز .

وصل رصيد البعثات المصرية من الميداليات الذهبية الى 7 ميداليات ،و 10 فضيات بالاضافة الى 14 برونزية .

اخر نسخة شاركت فيها مصر كانت عام 2016 ونجح خلالها اللاعبين فى تحقيق 3 برونزيات عن طريق هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو و سارة سمير ومحمد إيهاب لاعبة منتخب رفع الاثقال.