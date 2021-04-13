شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يستحوذ على ثقة الجهاز الفني في سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على ثقة الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان خصوصا بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعتهما مؤخرا ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأثبت جمعة أن صحة قرار مسئولي سيراميكا فيما يخص التعاقد معه من النادى الأهلى وذلك بعد الإمكانيات الكبيرة الفنية والعالية التي يمتلكها وقدمها خلال المباريات التي شارك فيها بصورة أساسية خلال الفترة الماضية.

وطلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا اللاعب بمواصلة الاجتهاد في التدريبات وتقديم الأداء المميز حتى يعود لمستواه المعهود الذى كان عليه لاسيما أن شعبان منحه الفرصة بصورة كبيرة خلال المباريات الماضية.

كشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، حجم الإصابة التي تعرض لها صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري.

وقال رضوان، إن جمعة اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وطلب التغيير والخروج من الملعب، فقرر الجهازان الفني والطبي، خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة، مشددا على أن تغيير اللاعب كان بسبب شكواه من الإصابة.

وأنهى صالح جمعة صيام 717 يوما عن التهديف، بعدما سجل هدف التعادل أمام الإنتاج الحربى في المباراة التى أقيمت على استاد السويس الرياضي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعود آخر أهداف صالح جمعة مع فريقه السابق الأهلى يوم 25 أبريل 2019 أمام المصري البورسعيدى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، وحسم الأحمر لقب الدوري المصري هذا الموسم لصالحه، ليعزز ألقابه من البطولة المحلية.