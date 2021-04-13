شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ياسمين حمدى نجمة الكاراتيه تقدم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان، فهن يحرصن على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية المفضلة بالنسبة لهن بالأضافة الى التفوق فيها مثل تفوقهن في المجال الرياضي .

ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

ياسمين حمدى نجمة منتخب الكاراتيه تقدم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل فى الوصفة التالية:

المقادير :

-نصف كيلو مكرونة مقصوصة

-3 ملاعق دقيق

-لتر لبن

-ملعقة كبيرة زبدة

-ربع كيلو عصاج لحم مفروم

-جبن مبشور

طريقة عمل البشاميل :

تسخين الزبدة على النار ثم إضافة الدقيق لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا و من ثم إضافة اللبن تدريجيا من التقليب حتى يتماسك الخليط .

طريقة التحضير :

سلق المكرونة ثم وضعها فى صينية فرن ثم فرد اللحم المفروم و قليل من البشاميل ثم تكرير العمليه فى صف أخر ثم وضع الجبن المبشور ووضعها فى الفون لمدة 30 دقيقة .