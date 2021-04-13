شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة لـ معلول: اعتذرتلك ولم ترد على مكالماتى والمسامح كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أن على معلول نجم الأهلي ومنتخب تونس من أفضل اللاعبين في الدوري المصري قائلا: "أنا اخطأت في حق معلول وحاولت التواصل معه لتقديم الاعتذار لكنه لم يرد على مكالماتي، وأقول له بمناسبة هذه الأيام الكريمة المسامح كريم".

وتابع عمارة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الثلاثاء: "لو كان معلول في جيلي مكنش هيعرف يقعدني لأني كنت لاعب كبير في هذا المركز، أنا قعدت لاعيبة كتير ومحدش عرف يقعدني احتياطي".

وعن رحيل نجله من الأهلي قال عمارة: "ممكن يكون إبني لا يستحق التواجد في الأهلي، وقد يكون خالد بيبو خانه التعبير في توضيح وجهة نظره لي، لم أغضب منه الآن، بيبو صديقي وعشرة العمر".

وأضاف عمارة أن رمضان صبحي لم يظلم في الأهلي وهو المسئول عن قراره، لكنه معذور حينما يعرض رقم مالي كبير على لاعب بعمر 24 سنة من الطبيعي أن يتأثر بهذه الاغراءات، موضحا أن اللاعب خسر جمهور الأهلي للأبد ومن الطبيعي أن يرحل أي لاعب بطريقة مشابهة، أن يخسر جماهيره.