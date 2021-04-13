شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق: لعبت كورة شراب مع نور الشريف وفاروق جعفر والثعلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال عبد العظيم لاعب الأهلي السابق أنه تربى في حي الدرب الاحمر ولكنه تزوج وأقام بحي السيدة زينب، مشيرا إلى أنه يتابع مباريات الأهلي من القهوة بمنطقة السيدة والغالبية في المنطقة أهلاويين.

قال في تصريحات برنامج " رد الجميل" مع أسامة حسني على قناة الأهلي: "الكورة الشراب اصل المواهب في مصر ومصر كلها كانت بتلعب كورة شراب في الدرب الاحمر والسيدة زينب وشبرا وبولاق".

تابع: "نور الشريف وفاروق جعفر وحمادة إمام كانوا بيلعبوا معايا كورة شراب في الشارع، ومحمود الخطيب جه زارني هنا في السيدة زينب وأكل معايا عيش وملح".

كشف: "جمعة سرحان ومصطفى حسين نجوم الأهلي شافوني بلعب كورة شراب وودوني الاهلي، وقضيت 3 سنين في الاهلي لحد 18 سنة وبعدها روحت الاسماعيلي، وطومسون مدرب الاسماعيلي كان عايز يلعبني باك لفت وروحت منتخب مصر بعدها بشهر".

وعن كواليس عودته إلى الأهلي أشار: "صالح سليم قالي تعالى امضي في الاهلي ومضيت على طول، وعبده البقال قالي قبلها تعالى دقيقة واحدة الكابتن صالح عايزك ومضيت على طول وقالي خد دول خليهم معاك _فلوس_ " ، متابعا: "كان معايا في الجيل بتاعي طاهر الشيخ ومحسن صالح وزيزو والخطيب وحسن حمدي وفتحي مبروك وشطة، وخدت احسن لاعب في مصر عام 1974 في اول سنة بالأهلي، رغم انه كان هناك اسماء كبيرة مثل الخطيب وحسن شحاتة وشحتة الاسكندراني".

استطرد: "الخطيب لاعب كورة مش هيتكرر تاني ، واقرب الناس لي الخطيب وزيزو ومصطفى عبده وفتحي مبروك وشطة وصفوت عبد الحليم، ونجيب المستكاوي أطلق علي لقب الأخطبوط بسبب تواجدي في كل حتة بالملعب، وصفوت عبد الحليم كان خليفة رفعت الفناجيلي وكان احسن لاعب في مصر".

أضاف: "حققت 4 بطولات مع الأهلي 3 دوري وكأس وبعدها روحت المقاولون واللي ملعبش في الاهلي ملعبش كورة، الاهلي كوم والباقي كوم في المبادئ والاخلاق والجمهور والاهلي عمود الكرة المصرية".