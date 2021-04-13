شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة باكيا على الهواء: "مش محظوظ بأصحابي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجر محمد عمارة نجم الأهلي السابق، بالبكاء على الهواء مباشرة، حينما بدأ حديث الذكريات عن أصدقائه القدامى في الأهلي قائلا: "أنا مش محظوظ بأصحابي، معظم أصدقائي باعوني ونسيوني، أكثر شخص صعب عليا منه هو ياسر رضوان رغم أنه كان أقرب أصدقائي".

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الثلاثاء: "محدش وقف جمبي وساعدني في العمل بالمنتخبات الوطنية بعد الاعنزال، رغم أن مسيرتي في المنتخبات أكثر مما لعبت في الأهلي، أنا إبن اتحاد الكرة، فهل يعقل منذ 7 سنوات لم يفكر أي مسئول في الجبلاية في تعييني بالمنتخبات؟!".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "مليش صحاب في مصر، واصحابي الحقيقيين عايشين في ألمانيا ولبنانيين مش مصريين، الصاخحب مش لقب يطلق علي أي حد، الصاحب كلمة كبيرة مش كتير يعرف قيمتها".

وأضاف محمد عمارة: "تجربتي مع المصري لم تكتمل وفضلت الاعتزال، وتعمدت عدم الانتقال للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي لأني أهلاوي ومحسوب على هذه الجماهير، رغم أني كنت غير محظوظ بالعمل فيه، فيه ناس بتدخل المجال بسلاسة وبدون مجهود، أنا رغم مسيرتي وجهدي منذ الصغر لم أجد من يدعمني".