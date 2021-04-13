شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 بتورته على شكل "كهربا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، متابعيه وجمهوره، بصور من احتفاله بعيد ميلاده الـ 27، الذي يوافق اليوم، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يرتدي بدلة كلاسيكية وامام تورتة علي شكل علامة الكهرباء التي تشير الى لقبه.

ويحتفل اليوم الثلاثاء نجم النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ "27" لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994 ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الاهلى، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.



كهربا يحتفل بعيد ميلاده اليوم



كهربا يحتفل بعيد ميلاده

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.