شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. أيمن يونس: يارب نرجع نتفرج على الكرة من غير تراشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع

"الخليج 365"خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة الدعوات التي يتمنوها أن تستجاب في الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

البداية في أول أيام شهر رمضان كانت مع أيمن يونس نجم نادى الزمالك الأسبق الذى بادر بالدعاء للكرة المصرية والإصلاح الرياضى معتبرا أن الرياضة هي الأجدر والأحق بالدعاء حتى ينصلح حالها وتعود مرة أخرى للمتعة.

وتمنى نجم الزمالك الأسبق إصلاح الضوابط والقوانين واللوائح التي تضمن للرياضة المصرية والأندية حقوقها وتنظم العمل الرياضى بينهما دون محاباة أو مجاملة مشيرا إلى أنه يرجو القضاء على العشوائية وعدم النظام في الكرة.

أوضح يونس أنه يتمنى يعود الناس للاستمتاع بمشاهدة كرة القدم والترويح عن أنفسهم دون وجود تراشق أوسب بين المسئولين في مصر، متابعا:" يارب نرجع نري مباريات الأهلى والزمالك للمتعة مرة أخري ولا نضع أيدينا على قلوبنا بعد كل مباراة ونشوف مسئولين على قدر المسئولية يدركون مهام مسئوليتهم جيدا".

أيمن يونس أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين ويمتلك مسيرة كروية كبيرة داخل النادي سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتي عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدوري السعودي لمدة 3 مواسم بأندية الرائد والوحدة.

ويمتلك أيمن يونس أرقام خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل المستطيل الأخضر في مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسي فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كافة المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمي فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 12 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.

حقق أيمن يونس عدة بطولات خلال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، حيث أحرز درع الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل لقب كأس مصر موسم 88 وكأس افريقيا أعوام 93 و 84 و 83 وكذلك كأس الأفرو آسيوي عام 87.