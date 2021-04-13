كريم نيدفيد: معلول مشروع مدرب في المستقبل.. وسعد يملك موهبة التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كريم وليد "نيدفيد"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسام غالي، لاعب منتخب مصر السابق والقلعة الحمراء مثله الأعلى.

وقال "نيدفيد" في تصريحات للقناة الرسمية للأهلي عبر موقع "يوتيوب"، إن منذ بدايته في كرة القدم يعتبر حسام غالي هو مثله الأعلى.

وأضاف:" في فريق الأهلي سعد سمير هو من يستطيع خوض تجربة التمثيل في المستقبل".

وأوضح، أن المرة الوحيدة التي بكى فيها حين فاز مع فريق الشباب بالأهلي على أتليتكو مدريد في بطولة زايد بالإمارات.

وأتم تصريحاته:" التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي يستطيع أن يكون مدرب في المستقبل".

ومن جانبه، أكد محمد محمود، لاعب الأهلي، أن أسرع لاعب في فريق الأهلي حاليًا هو طاهر محمد طاهر.

وأوضح، أن أكثر لاعب ملتزم في فريق الأهلي وليد سليمان.