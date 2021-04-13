عمارة: اعتذرت عن وصف علي معلول بـ"الأراجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، إنه اعتذر للتونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، بعدما بوصفه في أحد التصريحات بـ" الأراجوز"، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد الاساءة له

وأضاف عمارة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لم أقصد التقليل من علي معلول بكلمة "اراجوز" ، وهو لاعب كبير".

وتابع:" حاولت التواصل مع علي معلول للاعتذار على ما بدر مني وكان لفظ كروي، لكنه لم يرد علي مكالمتي وأرسلت له بعدها رسالة".

وأكمل لاعب الأهلي السابق: كنت لاعب جامد ولا يستيطع علي معلول أو غيره أن يلعب أساسي وانا موجود، أنا قعدت "عتاولة" في الأهلي على دكة البدلاء".

وعن رايه في انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز أوضح عمارة، أن اللاعب لم يتعرض للظلم في الأهلي ورحيله هو قراره خاص به ويتحمل نتيجته.

وأتم:" رمضان صبحي خسر جماهير الأهلي، الرقم كبير الذي عرض عليه، وأعتقد أنه فكر في تأمين مستقبله بعد رؤية العديد من زملائه في المنتخب يتقاضون أموال كثيرة بسبب الاحتراف الخارجي".