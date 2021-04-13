رسميًا.. الزمالك يرفض عقوبات الشباب ويهدد بـ"التجميد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت لجنة إدارة نادي الزمالك، رفضها التام للعقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف عدد من لاعبي فريق الشباب على خلفية مقطع مصور وجهوا خلاله السباب لرموز الأهلي.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك بيانًا رسميًا، أوضحت خلاله اللجنة رفضها للقرار وإنزعاجها منه، مع الإشارة إلى تصعيد الأمور واحتمالية تجميد نشاط الكرة.

وقال الزمالك في بيانه:

"أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رفضها التام العقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا تجاه لاعبي فريق الشباب بالنادي.

وأبدت اللجنة انزعاجها من القرارات وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي.

وقامت إدارة النادي بالاتصال بمسئولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأن إدارة النادي ستصعد الأمر حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

وتقدمت إدارة النادي باستئناف على العقوبات وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، حيث من حق لجنة الاستئناف اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها."