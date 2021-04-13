عمارة: قصدت رفض عرض الزمالك.. وجوزيه صاحب "شائعة" نومي في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عمار لاعب الأهلي السابق، البرتغالي مانويل جوزيه المدرب السابق في القلعة الحمراء هو صاحب "شائعة" عدم تركيزه ونومه في المحاضرات.

وقال عمارة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" الشائعة صنعها مانويل وكانت البداية انه قال انني نمت في محاضرة في مباراة النجم الساحلي".

وأضاف:" جوزيه نجح ولا استطيع انكار ذلك وهو من طلب عودتي إلى الأهلي، لكنه مدرب صدامي وسياسته كنت لا أحبها رغم نجاحها مع الأهلي".

وتابع:" لم أنظر للأموال وحصلت على 50 ألف جنيه في الموسم مع الأهلي في تجربتي الأولى، وبعد العودة كنت أحصل على مليون جنيه في الموسم".

وأكمل:" قصدت رفض عرض الزمالك، انا أهلاوي وحمادة إمام تحدث معي بعد رحيلي عن الأهلي لكن أبلغته أنني أهلاوي ولا استطيع اللقب لفريق أخر غير الأهلي".

وأتم تصريحاته:" حلمي طولان تحدث خلال مكالمة هاتفية أثناء جلوسي مع عدلي القيعي للتوقيع على عقود الانتقال إلى الأهلي، وهذه المكالمة جعلتني أحصل على الرقم اللي انا أرغب فيه للتوقيع للأهلي".