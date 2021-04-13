اتحاد الكرة يعلن لمصراوي.. أسماء الموقوفين في الزمالك بعد أحداث دوري 99

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف أسامة إسماعيل المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، أسماء الخماسي الموقوف من فريق مواليد 99 في نادي الزمالك بناء على قرار لجنة الانضباط بعد واقعة سب عدد من رموز النادي الأهلي.

وأشار إسماعيل في تصريحات خاصة الخليج 365، إلى أن الخماسي الموقوف هم أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح، سيد الدين سيد وعمر ياسر.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري قد قررت إيقاف ستة لاعبين من الزمالك، منهم إمام عاشور لمدة 12 مباراة، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين -لم تعلن أسماؤهم- في البيان الرسمي.

ووقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري على إمام عاشور، إضافة إلى 100 ألف جنيه مصري لكل لاعب من اللاعبين الخمسة الآخرين.