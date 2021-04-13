"طلب استضافة نهائي الأبطال".. اتحاد الكرة يصدر 8 قرارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اسفر اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم الممتد اليوم عن عدة قرارات ، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والموافقة على الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.

وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه، توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، و تكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير الأعمال حتى إعادة التشكيل.

وفي سياق أخر، تم اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.

ووافق اتحاد الكرة على التعاقد مع البروفيسور البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل، بالإضافة للموافقة على برامج اعداد منتخبات الصالات والشاطئية والناشئين.

وقرر اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة نهائي بطولة أبطال الدوري ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.

وأعلن، انه سيتم التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها خلال الفترة من 20:30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر اقامتها في الفترة من 17 يونيو الى 3 يوليو المقبلين، واستضافة الأسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.